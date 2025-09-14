Tính từ đầu năm 2025, Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc bệnh này, trong đó có một trường hợp tử vong, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (8 ca/1 tử vong). CDC Hà Nội tiếp tục cảnh báo người dân cẩn trọng khi tiêu thụ các món ăn từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ.

Theo thông tin báo VTC News , theo điều tra dịch tễ, trong tháng 8, người này nhiều lần uống rượu kèm lòng lợn, nem chua. Ngày 23/8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, đau họng, tiêu chảy nhiều lần trong ngày. Sau ba ngày, anh nhập viện tại Hà Đông, kết quả xét nghiệm dịch não tủy dương tính với liên cầu lợn.

Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn nhiễm vi khuẩn này do ăn thịt lợn nhiễm bệnh tái sống, hoặc tiếp xúc với lợn bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Theo thông tin VietNamNet , liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món chưa nấu chín.

Mắc liên cầu lợn, trường hợp nhẹ có thể nhiễm khuẩn huyết - viêm phổi, nặng có thể có viêm màng não kèm theo mất thính lực; thậm chí có thể sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, các món chưa được nấu chín kỹ hoặc các sản phẩm chế biến không đảm bảo vệ sinh; tránh giết mổ, chế biến lợn ốm hoặc nghi mắc bệnh nếu không có bảo hộ lao động. Khi có biểu hiện nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, ù tai, buồn nôn... cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Cùng thời gian, Hà Nội ghi nhận 190 ca sốt xuất huyết tại 80 phường, xã - tăng 29 trường hợp so với tuần trước. Một số điểm nóng ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm: Vân Đình (8 ca), Khương Đình, Phượng Dực (7 ca), Dân Hòa, Hà Đông, Mỹ Đức (6 ca). Thành phố chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Tính đến nay, tổng số ca sốt xuất huyết năm 2025 là 1.626, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái (2.966 ca). Hiện thành phố còn 22 ổ dịch đang hoạt động trong số 72 ổ dịch được ghi nhận từ đầu năm.

14 ổ dịch mới trong tuần xuất hiện tại các khu vực: Thường Tín (3 ổ), Hát Môn, Hoài Đức, Bình Minh, Hà Đông, Khương Đình, Kiều Phú, Nghĩa Đô, Bát Tràng, Hồng Vân, Ngọc Hà, Tây Mỗ. Nhiều ổ dịch ghi nhận số ca bệnh lớn như: Khương Đình (13 ca), Thọ Sơn – Mỹ Đức (11 ca), Văn Ông – Vân Đình (10 ca), Dân Hòa (8 ca – ổ dịch vừa kết thúc ngày 9/9).

Theo CDC, chỉ số côn trùng tại các ổ dịch đang ở mức cảnh báo, nguy cơ lây lan cao nếu không xử lý kịp thời.

Tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 146 ca mắc tay chân miệng, tăng 26 ca so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố tại 66 phường, xã – chủ yếu là các ca tản phát, chưa xuất hiện ổ dịch quy mô lớn. Hai ổ dịch cộng đồng mới được xác định tại Cổ Đô và Ô Diên.

Tổng số ca mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay là 4.157 – tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (1.961 ca). Các ca bệnh tập trung tại các khu vực như Hà Đông, Vật Lại (8 ca), Cổ Đô (7 ca), Đại Mỗ (6 ca).

Dự báo số ca có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới khi học sinh mầm non và tiểu học trở lại trường.

Hà Nội cũng ghi nhận 13 ca mắc sởi tại 12 phường, xã – tăng mạnh so với tuần trước (3 ca). Tổng số ca mắc sởi từ đầu năm đến nay là 4.367, trong đó có 1 ca tử vong. Con số này tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (4 ca, 0 tử vong).

COVID-19 ghi nhận 6 trường hợp mắc mới trong tuần, không có ca tử vong. Tổng số ca mắc năm 2025 là 2.222 – gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái (1.205 ca). Trong khi đó, các bệnh như ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không phát sinh ca bệnh mới trong tuần.

CDC Hà Nội cho biết, thời tiết giao mùa, cùng với nhu cầu đi lại, tụ tập tăng cao vào dịp lễ và sự kiện, có thể làm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong tuần tới, các khu vực như Vĩnh Hưng, Bát Tràng (15/9), Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Liệt (16/9), Ứng Thiên (17/9), Phượng Dực (18/9) sẽ tiếp tục được giám sát ổ dịch.

Ngành y tế thành phố cũng triển khai song song phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya, tăng cường diệt lăng quăng, phun hóa chất, giám sát chỉ số muỗi truyền bệnh và phối hợp với ngành thú y để theo dõi dịch bệnh lây từ động vật sang người.

Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường phát hiện sớm, điều tra, khoanh vùng, xử lý triệt để các ca bệnh và ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh, tránh chủ quan trước diễn biến dịch.