Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 24/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội có báo cáo kết quả điều tra, giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ngộ độc hóa chất Acetonitrile có trong rượu trắng.

Ngoài thực đơn do đơn vị tổ chức sự kiện cung cấp, công ty này có mang thêm 20 lít rượu trắng vào bữa tiệc để sử dụng. Trong số 80 người tham gia hội nghị, có 20 người nhập viện.

Theo đó, tất cả bệnh nhân trên đều liên quan đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại trung tâm hội nghị và sử dụng rượu trắng tự mang vào. Lực lượng chức năng đã lấy tổng số 53 mẫu thực phẩm và rượu có liên quan đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 6 mẫu rượu do công ty tự mang đến, có 2 mẫu rượu nồng độ Methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện Acetonitrile; 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

14 mẫu thức ăn lưu không phát hiện vi sinh vật gây bệnh; 4 mẫu nước uống có các chỉ tiêu kiểm nghiệm vi sinh, hóa học trong giới hạn. Các mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu) phát hiện Acetonitrile và Cyanid.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. nguyên nhân vụ ngộ độc được kết luận là do ngộ độc hóa chất Acetonitrile có trong rượu trắng do công ty mang đến.

Bệnh nhân vụ ngộ độc được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VOV2.VN, trước đó, ngày 19/12, Công ty TNHH MTV NBC Pacific (có trụ sở tại phố Nối, Hưng Yên) tổ chức tiệc Hội thảo “Kỳ vọng thị trường chăn nuôi 2025 và Quản lý căng thẳng với hỗn hợp Vitamin trộn sẵn trong nước uống” với sự tham gia của 80 người.

Trong bữa ăn, ngoài sử dụng thực đơn của Trung tâm hội nghị cung cấp, công ty này còn mang thêm 20 lít rượu trắng vào bữa tiệc để sử dụng.

Sau khi ăn, có 20 người phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đặc biệt có 2 trường hợp tử vong ngoại viện (Bệnh nhân Trần Tú Huân, sinh năm 1988, địa chỉ: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội; Tử vong khi đang trên đường đến Bệnh viện 103; Bệnh nhân Nguyễn Duy Long, sinh năm 1985; Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh: Tử vong tại nhà).