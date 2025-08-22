Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò, tiết lộ số tiền bồi thường thiệt hại

Đời sống 22/08/2025 17:03

Ngày 22/8, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải tông chết 18 con bò của ba hộ dân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 17h30, xe tải BKS 89C-057.XX chở theo máy múc lưu thông trên tuyến đường liên xã hướng từ Ia Phí (Gia Lai) đi Ia Chim (Quảng Ngãi). Khi đến đoạn dốc đầu làng Óp, chiếc xe bất ngờ mất phanh, lao nhanh xuống dốc.

Đúng lúc này, đàn bò của 3 hộ dân trong làng đang trên đường đi ăn cỏ về thì bị xe tải tông trúng. Vụ việc làm 18 con bò chết tại chỗ. Công an xã Ia Phí đã có mặt lập biên bản, xử lý hiện trường.

Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò, tiết lộ số tiền bồi thường thiệt hại - Ảnh 1
Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tại chỗ, chủ xe đã thỏa thuận đền bù cho người dân. Cụ thể, hộ ông R.C.R. có 11 con bò chết, nhận bồi thường 160 triệu đồng; hộ ông R.C.M. mất 6 con bò, được bồi thường 140 triệu đồng; hộ ông R.C.N. có 1 con bò nhỏ chết, nhận 5 triệu đồng.

Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò, tiết lộ số tiền bồi thường thiệt hại - Ảnh 2
Xe tải chở xe múc bị mất phanh dẫn đến tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ông Rơ Châm Phenh – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Phí – cho biết, đến gần 22h cùng ngày, toàn bộ số bò chết đã được các hộ dân bán hết để giảm thiểu thiệt hại.

Xem thêm
Từ khóa:   Xe tải mất phanh tông 18 con bò chết tin moi tai nạn giao thông

