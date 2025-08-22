Cháy căn biệt thự liền kề 3 tầng ở Hà Nội, người dân xung quanh hốt hoảng

Đời sống 22/08/2025 16:24

Khoảng 12h21 ngày 22/8, tại một căn biệt thự liền kề ở dãy D - Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội) xảy ra cháy.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 12h trưa 22/8, vụ cháy xảy ra tại một căn biệt thự liền kề ở dãy D - Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội).

Người dân tại đây cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện khói đen bốc ra từ một căn biệt thự tại dãy D. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội khiến nhiều cửa kính trong căn nhà bị vỡ.

"Tôi không rõ bên trong chứa gì nhưng ngọn lửa lan nhanh khắp 4 tầng của căn nhà; lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt để triển khai chữa cháy", một người dân cho biết.

Cháy căn biệt thự liền kề 3 tầng ở Hà Nội, người dân xung quanh hốt hoảng - Ảnh 1
Khói đen bốc ra nghi ngút từ căn biệt thự - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cử cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường dập lửa. 

Đến hơn 14h, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dập lửa, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. 

Lửa bốc ngùn ngụt, tiểu thương ở Cà Mau thẫn thờ trước 56 ki-ốt bị thiêu rụi

Lửa bốc ngùn ngụt, tiểu thương ở Cà Mau thẫn thờ trước 56 ki-ốt bị thiêu rụi

Ngày 22/8, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản.

