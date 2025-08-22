Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Đời sống 22/08/2025 12:44

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/8) một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai 23-8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24-8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng cao từ 4-7 m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng từ ngày 25-8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 27-8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 600 mm.

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8 - Ảnh 1
Bão số 5 khi hình thành được dự báo sẽ di chuyển vào đất liền ngày 25/8 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 Kajiki. Đến 10h ngày 23/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách đặc khu Hoàng Sa 560km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng và gia tăng tốc độ, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10h ngày 24/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, mạnh cấp 10-11, giật 14. 

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Ngày 22/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm bà Trần Thị Vân (SN 1979), trú thôn Đồng Ao, tại xã Tân Thanh, người đã mất tích khi vào núi bắt ốc từ ngày 20/8.

