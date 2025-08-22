Cháy nhà kho công ty sản xuất bóng đèn ở TP.HCM, 50 cảnh sát dập lửa xuyên đêm

Đời sống 22/08/2025 08:04

Sáng 22/8, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà kho công ty sản xuất bóng đèn ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 0h sáng nay (22/8), người dân sinh sống trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân cũ), TPHCM phát hiện khói đen cuồn cuộn kèm theo lửa đỏ rực từ một xưởng sản xuất bóng đèn.

Bảo vệ hô hoán tiếp cận đám cháy nhưng bất lực. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, gây ra sức nóng lớn làm biến dạng mái tôn của xưởng.

Cháy nhà kho công ty sản xuất bóng đèn ở TP.HCM, 50 cảnh sát dập lửa xuyên đêm - Ảnh 1
Lửa đỏ rực kèm khói đen bao trùm nhà xưởng ở TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Tại đây, lính cứu hỏa phải dùng búa phá tường để tiếp cận và phun nước dập lửa. Bên trong xưởng, lửa vẫn đỏ rực, lực lượng PCCC phải liên tục phun nước để khống chế.

Lo ngại đám cháy lan sang các hộ dân bên cạnh, nhiều người dân đã phải kéo vòi nước, dùng can 20 lít để tạt lên tường nhà làm mát.

Sau hơn 2 giờ chiến đấu với “giặc lửa”, đám cháy được khống chế hoàn toàn vào lúc 2h30 cùng ngày. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ bên trong xưởng và đưa ra ngoài chăm sóc y tế kịp thời.

Cháy nhà kho công ty sản xuất bóng đèn ở TP.HCM, 50 cảnh sát dập lửa xuyên đêm - Ảnh 2
Cháy nhà kho công ty sản xuất bóng đèn ở TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, sức nóng làm mái tôn nhà kho bị biến dạng. Cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, kéo đường ống phun nước vào bên trong dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo địa phương cho biết, nhà kho nơi xảy ra vụ hỏa hoạn có diện tích hơn 500m2. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

