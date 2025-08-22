Nguyên nhân người chồng phóng hỏa khiến cả nhà bỏng nặng ở Tây Ninh

Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ người đàn ông dùng xăng phóng hỏa khiến vợ và hai con bị bỏng nặng tại xã Đức Hòa.
Theo thông tin từ báo Dân trí, Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) có vợ là chị H. (32 tuổi) và hai con là N.C.Q.G. (13 tuổi), N.C.B.L. (5 tuổi).
Khi chung sống, Đạt và vợ phát sinh nhiều mâu thuẫn do nợ nần. Đến giữa tháng 5, chị H. nộp đơn ly hôn lên tòa án, và đưa hai con đến xã Đức Hòa, thuê phòng trọ ở riêng.
Đạt nhiều lần nhắn tin, gọi điện năn nỉ vợ quay về, nhưng không được, nên nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng.
Khoảng 6h30 ngày 17/8, Đạt mua 5 lít xăng và mang đến phòng trọ của vợ. Khi bé L. ra mở cửa, Đạt lên gác lửng nơi vợ và con đang ngủ, tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc xung quanh rồi châm lửa đốt.
Theo thông tin từ báo VietNamNet, bé trai 5 tuổi bị bỏng 70-75% cơ thể, phải thở máy để duy trì sự sống. Chị gái 13 tuổi cũng bị bỏng 45-50% và tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng.
Vợ của nghi phạm cũng đang được điều trị tại một bệnh viện ở TPHCM với nhiều vết bỏng. Riêng Đ. cũng bị bỏng và đang được cấp cứu.
Công an tỉnh Tây Ninh đang tích cực điều tra, làm rõ động cơ của vụ phóng hỏa để xử lý theo quy định của pháp luật.