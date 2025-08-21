Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Theo dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia), cho biết đầu giờ chiều 21/8, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão với xác suất 60-70% và di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới, theo ông Hưởng.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Theo dự báo, diễn biến của vùng áp thấp này còn phức tạp, người dân cần theo dõi các bản tin chính thức tiếp theo.

Vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão trong 2-3 ngày tới, theo nhận định của chuyên gia. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, về tình hình thủy văn, hiện nay, mực nước thượng lưu sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh) đang lên nhưng còn ở dưới mức báo động 1. Mực nước sông Cầu (Thái Nguyên), hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam đang biến đổi chậm.

Cảnh báo từ hôm nay (ngày 21.8) đến ngày 23.8, trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2; hạ lưu các sông ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.