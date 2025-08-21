Ngày 21/8, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp Công an TP HCM truy xét người đàn ông đốt phòng trọ người yêu cũ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 21/8, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM truy bắt người đàn ông có hành vi hủy hoại tài sản và trộm cắp.

Vào trưa cùng ngày, người đàn ông này đến phòng trọ của bạn gái cũ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (trước đây thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức). Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, người này bất ngờ châm lửa đốt phòng trọ.



Hiện trường vụ đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng dập lửa và hô hoán truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, người đàn ông thấy một xe máy đang cắm sẵn chìa khóa trên xe nên đã lấy để tẩu thoát.

Vụ cháy được dập tắt ngay sau đó, tuy không có thương vong về người nhưng đã khiến một chiếc xe máy tại hiện trường bị hư hỏng.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện Công an phường Thủ Đức cùng các lực lượng liên quan đã phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân và truy bắt nghi phạm.

