Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận khẩn cấp 2 bệnh nhi bị bỏng nặng, nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay đơn vị tiếp nhận khẩn cấp 2 chị em ruột Q.G (13 tuổi) và B.L (5 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh) trong tình trạng bỏng nặng toàn thân sau vụ phóng hỏa do người cha gây ra.

Được biết, khoảng 6h ngày 17.8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha - đã ly hôn và không sống chung với vợ con - được cho là đã đổ xăng lên người 2 chị em, người mẹ và khắp phòng ngủ trên tầng 1, sau đó, châm lửa bằng bật lửa.

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa 2 trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.

2 chị em bị bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II - III chiếm đến 70 - 75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Trẻ đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi bị bỏng độ II - III khoảng 45 - 50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở.

Đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực, sử dụng các phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho 2 bệnh nhi.

