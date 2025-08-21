Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong

Đời sống 21/08/2025 12:33

Ngày 21/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông nằm tử vong ngoài đường, nghi bị ô tô cán qua.

Theo thông tin từ báo Dân trí, gần 5h sáng ngày 21/8, người dân lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng quốc lộ 1K đi Tân Vạn. Khi qua khỏi giao lộ Hồ Đắc Di, phường Đông Hòa, TPHCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), họ phát hiện một người đàn ông ngoài 30 tuổi nằm tử vong ở làn xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an TPHCM đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra. Trên người nạn nhân có vết bánh ô tô cán qua, phần đầu bị biến dạng.

Công an nhận định nạn nhân bị một ô tô (chưa rõ loại) cán tử vong và phương tiện này đã rời khỏi hiện trường.

Một người dân làm việc tại bãi container gần hiện trường kể, lúc hơn 3h, người này nghe một tài xế báo lại rằng, họ nhìn thấy có người nằm ở khu vực này, nhưng thời điểm đó trời đang mưa nên không đi kiểm tra.

Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào ngày 20/8 tại ngã tư đường Phú Lợi giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, TPHCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải chạy trên đường Phú Lợi, hướng từ Bình Chuẩn về Thủ Dầu Một. Đến ngã tư giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn thì xe tải rẽ phải.

Trong khi đang vào giao lộ thì xảy ra tai nạn với một xe máy do người phụ nữ điều khiển. Thấy có tai nạn, người dân đã hô hoán tài xế dừng xe và đến hỗ trợ người phụ nữ.

Tuy nhiên, khi đến kiểm tra, thì nạn nhân đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm ở cạnh bên đầu xe tải, xe máy nằm bên hông giữa xe tải.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định tên L.T.T (49 tuổi, ngụ phường Tân Khánh, TPHCM).

Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Công trình này hiện nằm trong top 3 tòa nhà cao nhất Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 và Keangnam Hanoi Landmark Tower.

