Nam thợ xây bị con trai chủ quán nhậu sát hại, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 21/08/2025 11:57

Một nam thanh niên ở Lâm Đồng dùng dao đâm chết bạn nhậu rồi đến công an đầu thú.

Theo thông tin từ VietNamnet, ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong.

Tối hôm trước, ông G.T.Q (56 tuổi) cùng nhóm bạn đều làm thợ xây đến quán ăn ở thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng, ăn nhậu. Lúc sau, giữa ông này xảy ra cãi vã với Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai chủ quán), nên lao vào ẩu đả.

Nam thợ xây bị con trai chủ quán nhậu sát hại, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Thanh niên gây ra vụ án mạng sau cuộc nhậu tại tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, những người xung quanh can ngăn, ông Q. bỏ về lán trái cách đó 80m. Lúc này, Tuấn cầm dao đuổi theo, rồi đâm vào ngực khiến ông Q. tử vong.

Sau khi gây án, nghi can rời khỏi hiện trường, sau đó đến công an thú nhận toàn bộ sự việc

Xe máy tông nhau trong đêm, 4 người thương vong

Xe máy tông nhau trong đêm, 4 người thương vong

Ngày 21/8, thông tin từ UBND xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào đêm 20/8, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Tinh hoa hội tụ vào 10 ngày tới, 3 con giáp VƯỢNG TÀI VƯỢNG LỘC, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, giàu càng thêm giàu

Tinh hoa hội tụ vào 10 ngày tới, 3 con giáp VƯỢNG TÀI VƯỢNG LỘC, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực

Người phụ nữ cầu cứu bác sĩ vì biến chứng khi xăm hồng ngực

Sức khỏe 45 phút trước
Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Tâm sự 47 phút trước
Đang nhảy trên sân khấu đám cưới, người phụ nữ đột ngột ngã quỵ, tử vong trên đường đến bệnh viện

Đang nhảy trên sân khấu đám cưới, người phụ nữ đột ngột ngã quỵ, tử vong trên đường đến bệnh viện

Video 1 giờ 7 phút trước
Sau 17h chiều nay, thứ 5 (21/8/2025), 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Sau 17h chiều nay, thứ 5 (21/8/2025), 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong

Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Con gà chọi vừa giành giải thưởng 101 tỷ đồng đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng

Con gà chọi vừa giành giải thưởng 101 tỷ đồng đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng

Video 2 giờ 7 phút trước
Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/8/2025, Thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn, người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có Quý Nhân giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/8/2025, Thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn, người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có Quý Nhân giúp đỡ

Sức khỏe đáng lo ngại của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM

Sức khỏe đáng lo ngại của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong

Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong

Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Xe máy tông nhau trong đêm, 4 người thương vong

Xe máy tông nhau trong đêm, 4 người thương vong

Đồng Nai: Bắt đối tượng đốt 3 xe máy, bất ngờ trước lời khai đốt xe để giải tỏa căng thẳng

Đồng Nai: Bắt đối tượng đốt 3 xe máy, bất ngờ trước lời khai đốt xe để giải tỏa căng thẳng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới sau chuỗi ngày giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới sau chuỗi ngày giảm mạnh