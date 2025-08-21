Một nam thanh niên ở Lâm Đồng dùng dao đâm chết bạn nhậu rồi đến công an đầu thú.

Theo thông tin từ VietNamnet, ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong.

Tối hôm trước, ông G.T.Q (56 tuổi) cùng nhóm bạn đều làm thợ xây đến quán ăn ở thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng, ăn nhậu. Lúc sau, giữa ông này xảy ra cãi vã với Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai chủ quán), nên lao vào ẩu đả.

Thanh niên gây ra vụ án mạng sau cuộc nhậu tại tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, những người xung quanh can ngăn, ông Q. bỏ về lán trái cách đó 80m. Lúc này, Tuấn cầm dao đuổi theo, rồi đâm vào ngực khiến ông Q. tử vong.

Sau khi gây án, nghi can rời khỏi hiện trường, sau đó đến công an thú nhận toàn bộ sự việc

