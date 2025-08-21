Ngày 21/8, thông tin từ UBND xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào đêm 20/8, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h20 ngày 20.8, tại Km3+300 tỉnh lộ 506B (đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm trên, một xe máy không có biển kiểm soát lưu thông theo hướng Đông – Tây, trên xe có 2 người là L.T.A (SN 2008, trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và H.Đ.B (SN 2008, trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 36F8-48.XX đi hướng ngược lại, trên xe có 2 người là N.V.L (SN 2010) và N.D.M (SN 2012), cùng trú tại xã Thiệu Tiến.

Hiện trường 2 thiếu niên bị tai nạn tử vong - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, L.T.A và N.V.L tử vong tại chỗ, còn N.D.M và H.Đ.B bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

