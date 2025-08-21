Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Sụt 3 kg, vẫn còn hoảng sợ, nằm mơ thấy cảnh bị đánh

Tối 20/8, chị Nguyễn T. - chị ruột của nạn nhân vụ hành hung tại chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) - cho biết em gái chị đã xuất viện về nhà vào hôm 16/8, song trạng thái chưa ổn định.

"Đến nay, em tôi vẫn còn đau, đầu bị choáng và nhiều lần nằm mơ thấy cảnh bị đánh. Hiện em ấy vẫn sang chấn tâm lý sau vụ hành hung và được mẹ tôi chăm sóc", chị T. cho biết về tình trạng của nạn nhân N.T.T. (sinh năm 1997) sau gần 2 tuần bị đánh.

Chị T. cũng chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng của em gái vào ngày xuất viện, cho biết sau ít ngày, nạn nhân đã sụt 3 kg. "Em tôi những ngày qua không chỉ chịu những vết thương nhìn thấy được, mà còn mang trong lòng nỗi hoảng loạn, sợ hãi, lúc nào cũng mơ hồ, bất an", chị bày tỏ. Chị T. giải thích dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục, em gái chị đã xin xuất viện, bởi mỗi ngày ở đó là thêm một ngày mệt mỏi cho cả bản thân và gia đình.

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Sụt 3 kg, vẫn còn hoảng sợ, nằm mơ thấy cảnh bị đánh - Ảnh 1
Đối tượng Đặng Chí Thành đánh tới tấp chị N.T.T. xuất phát từ mâu thuẫn của con trẻ - Ảnh: Báo Tri Thức - Znews

Gia đình nạn nhân N.T.T. cũng đã nắm được thông tin ngày 20/8, đối tượng Đặng Chí Thành (sinh năm 1994) bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

"Gia đình tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng", chị Nguyễn T. cho biết. Chị cũng thông tin thêm vì điều kiện cá nhân, còn vướng con nhỏ nên không thể thường xuyên sang thăm em gái. Bởi vậy, chị rất lo lắng cho tình trạng của sức khỏe, tinh thần của em. Chị gái nạn nhân nói thêm rằng đến nay con trai 3 tuổi của chị N.T.T. vẫn chưa được gặp mẹ. Trước đó, ông bà nội của cháu đã đón cháu về quê chăm sóc, còn lo lắng vì lời đe dọa của hung thủ Đặng Chí Thành nên chưa dám để bé lên gặp mẹ.

"Sau vụ việc, phía gia đình Đặng Chí Thành có liên hệ gặp mặt để trao đổi, nhưng vì ở trong thời gian còn ở viện, mẹ và em gái tôi vẫn chưa sắp xếp để gặp họ", chị nói thêm.

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Sụt 3 kg, vẫn còn hoảng sợ, nằm mơ thấy cảnh bị đánh - Ảnh 2
Đặng Chí Thành - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng. Thành là đối tượng đã hành hung chị T. (28 tuổi) tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Tại trụ sở công an, Thành khai nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ trẻ nhỏ. Cụ thể, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình.

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi, tuy nhiên hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9/8, Thành gặp chị N.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã tấn công chị T..

