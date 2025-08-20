Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Đời sống 20/08/2025 21:06

Ngày 20/8, UBND xã Hát Môn (Hà Nội) đã phát đi thông báo về việc tìm người thân của 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa Chung Linh (xã Hát Môn).

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, UBND xã Hát Môn cho biết, vào khoảng 5h47 phút ngày 20-8-2025, tại cổng chùa Chung Linh, ông Từ Tất Thân, sinh năm 1970, địa chỉ thường trú: Thôn Liên Hiệp 1, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội phát hiện hai cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi (gồm 1 bé trai và 1 bé gái).

Ông Từ Tất Thân đã trình báo Công an xã và đưa 2 cháu vào chùa Chung Linh.

Sau khi nhận được thông tin của công dân, UBND xã Hát Môn, Công an xã tiến hành lập biên bản sự việc. Qua xác minh cháu bé có đặc điểm nhận dạng: Được đặt trong 1 chiếc lồng bàn, có che ô để bên ngoài cổng chùa cùng một số vật dụng, gồm: 1 túi xách bên trong có 1 hộp sữa; 4 bình sữa; 1 hút đờm; 1 nhiệt kế; 1 lọ thuốc Vitamin B3; 1 tuýp kem bôi da… cùng với quần áo, tã, bim, 5 tờ tiền mệnh giá 200.000₫ và 1 mảnh giấy viết tay.

Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội - Ảnh 1
Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa chùa Chung Linh (xã Hát Môn) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được thông tin, UBND xã Hát Môn phối hợp cùng công an xã đã tiến hành lập biên bản sự việc và phát thông báo tìm cha đẻ, mẹ đẻ của 2 bé.

Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ của 2 cháu, UBND xã Hát Môn sẽ tiến hành làm các thủ tục có liên quan cho 2 cháu theo quy định.

Hai thanh niên bất ngờ bị nhóm 'quái xế' tấn công, 1 người bị mù vĩnh viễn

Hai thanh niên bất ngờ bị nhóm 'quái xế' tấn công, 1 người bị mù vĩnh viễn

Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ 7 thiếu niên liên quan vụ hành hung khiến một nam sinh 16 tuổi bị vỡ nhãn cầu mắt phải.

