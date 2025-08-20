Sáng 10/8, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ liên tiếp đánh, tát, đá vào một phụ nữ ngay tại sảnh chờ thang máy khu chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) trước sự chứng kiến của trẻ nhỏ, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thành là đối tượng đã hành hung chị T. (28 tuổi) tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Đặng Chí Thành - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, khoảng 22h30 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội, một thanh niên xăm trổ từ phía sau đi lên vỗ vai người phụ nữ mặc áo đen. Khi cô vừa quay lại giải thích, anh ta lập tức đấm hai phát vào mặt.

Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã này tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 phát vào vùng mặt, đầu. Khi có bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.

Cô gái bị đánh tới tấp ở sảnh chung cư - Ảnh: VnExpress

Tại trụ sở công an, Thành khai nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ trẻ nhỏ. Cụ thể, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình.

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi, tuy nhiên hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9/8, Thành gặp chị N.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã tấn công chị T..

