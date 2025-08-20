Nam shipper bị khách yêu cầu viết tên lên 30 ly chè đã nghỉ việc sau 2 năm gắn bó

Đời sống 20/08/2025 14:25

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của shipper V.Đ. về sự việc nữ khách hàng T.T. (ngụ tại TP Hà Nội) đặt hơn 30 cốc chè, yêu cầu anh ghi tên từng người lên cốc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, công ty văn phòng phẩm nơi có nhân viên là khách đặt 30 ly chè muốn ghi tên từng người đã có thông báo về sự cố trong quá trình giao nhận đơn hàng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công ty tạm đình chỉ công tác nhân viên để xác minh sự việc, đồng thời chủ động kết nối và đứng ra hòa giải giữa hai bên. Các cá nhân liên quan đã thống nhất khép lại vụ việc trên tinh thần thiện chí.

Nam shipper bị khách yêu cầu viết tên lên 30 ly chè đã nghỉ việc sau 2 năm gắn bó - Ảnh 1
Nữ nhân viên bị tạm đình chỉ công tác sau sự việc yêu cầu shipper ghi tên lên từng cốc chè - Ảnh: Báo Dân trí

 

Sau sự việc, công ty triển khai một số biện pháp nhằm tránh trường hợp tương tự diễn ra trong thời gian tới như: rà soát và siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc; ban hành bộ quy tắc ứng xử cộng đồng, chuẩn hóa hành vi ứng xử của toàn thể nhân viên; tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống; rà soát cơ chế pháp lý và bảo vệ thương hiệu, nhằm gìn giữ hình ảnh doanh nghiệp trước những tác động ngoài mong muốn.

Phía công ty mong muốn dư luận nhìn nhận khách quan, không để sự việc mang tính cá nhân ảnh hưởng đến tập thể gần 1.000 người lao động của công ty.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không mong muốn từ sự việc này và cam kết tiếp tục củng cố quản trị nội bộ, xây dựng môi trường ứng xử văn minh, nhằm mang đến những trải nghiệm tích cực và bền vững hơn cho cộng đồng", phía công ty bày tỏ.

Nam shipper bị khách yêu cầu viết tên lên 30 ly chè đã nghỉ việc sau 2 năm gắn bó - Ảnh 2

Khách hàng và shipper lời qua tiếng lại trước khi shipper đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, anh P.V.Đ, shipper trong vụ việc cũng đăng bài nói lời tạm biệt công việc giao hàng sau 2 năm gắn bó với công ty. Theo email thông báo từ công ty, tài xế có hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh của khách hàng lên mạng xã hội. Căn cứ vào mức độ vi phạm và theo quy định tại bộ quy tắc ứng xử, công ty thông báo ngưng hợp tác với anh từ ngày 18.8.

 

"Sự việc xảy ra ngày hôm đó đã khiến mình buồn và áp lực. Công việc vốn nhiều vất vả, áp lực thời gian và chịu những tình huống không mong muốn.

Lúc nhận được những lời lẽ khó nghe, mình cảm thấy bị tổn thương, vì không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân mà còn vì nghề nói chung thường bị đánh giá không đúng. Do đó, mình mới đăng tải câu chuyện lên để chia sẻ cũng mong mọi người có cái nhìn công bằng hơn với công việc của tụi mình", anh viết và bày tỏ mong muốn vụ việc được khép lại.

Tá hỏa người đàn ông giập nát bàn tay, đùi sau tiếng nổ lớn

Tá hỏa người đàn ông giập nát bàn tay, đùi sau tiếng nổ lớn

Ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước xác nhận cấp cứu cho một bệnh nhân giập nát bàn tay, một phần đùi, tổn thương ngực sau tiếng nổ lớn. Bệnh nhân là T.T.Q., 49 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm
Từ khóa:   shipper mất việc ghi tên lên 30 ly chè tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Khởi tố nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Đời sống 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời, cuộc đời sang trang

Mừng 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Sao quốc tế 30 phút trước
Hiếm muộn 4 năm mới sinh được con, khi con được 1 tuổi cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn vô cùng

Hiếm muộn 4 năm mới sinh được con, khi con được 1 tuổi cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn vô cùng

Tâm sự 45 phút trước
Nam shipper bị khách yêu cầu viết tên lên 30 ly chè đã nghỉ việc sau 2 năm gắn bó

Nam shipper bị khách yêu cầu viết tên lên 30 ly chè đã nghỉ việc sau 2 năm gắn bó

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Sự thật điếng người sau mỗi lần chồng đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu đồng

Sự thật điếng người sau mỗi lần chồng đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu đồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Tá hỏa người đàn ông giập nát bàn tay, đùi sau tiếng nổ lớn

Tá hỏa người đàn ông giập nát bàn tay, đùi sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' sau 605 ngày không đi thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' sau 605 ngày không đi thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp tiền tài tăng vọt không ngừng, công danh chạm đỉnh trong phút chốc, trúng số độc đắc đổi đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp tiền tài tăng vọt không ngừng, công danh chạm đỉnh trong phút chốc, trúng số độc đắc đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng cùng tôi đi tìm cô nhân tình nói chuyện, vừa gặp mặt cô ta đã tái mặt

Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng cùng tôi đi tìm cô nhân tình nói chuyện, vừa gặp mặt cô ta đã tái mặt

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, tiền nhiều vô số kể, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, tiền nhiều vô số kể, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khởi tố nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Tá hỏa người đàn ông giập nát bàn tay, đùi sau tiếng nổ lớn

Tá hỏa người đàn ông giập nát bàn tay, đùi sau tiếng nổ lớn

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa