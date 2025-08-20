Người dân khu vực biển Hòn Chồng, đối diện đường Đặng Tất, báo lên cơ quan chức năng một người đàn ông tử vong. Người đàn ông trước khi tử vong có đi tắm biển.

Sau đó, người nhà đã có mặt để nhận diện nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, vụ việc được Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đang làm rõ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo ngời Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 19/8, ông P.V.B (SN 1946, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) là khách du lịch trong lúc tắm biển tại bãi tắm Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) không may đã bị đột quỵ.

Sau đó, người thân cùng với lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu rồi chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, ông B tử vong trên đường cấp cứu.

Sau sự việc, người thân xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ nên đã đưa thi thể về quê để an táng/

