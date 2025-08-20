Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Đời sống 20/08/2025 12:59

Phần xương hộp sọ, xương ống chân nghi là xương người, được phát hiện nằm rải rác trên núi Đại Huệ, cách khu vực nghĩa trang xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, hơn 500m.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h ngày 20/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực nghĩa trang thuộc xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, các lực lượng chức năng đang thực hiện công tác khám nghiệm đối với nhiều phần xương nghi là xương người.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xóm Đại Huệ nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường thực hiện chức năng theo thẩm quyền.

Khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách quốc lộ 46 khoảng hơn 1km, cách khu vực nghĩa trang của khu dân cư khoảng hơn 500m. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một số xương nghi xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể tử vong từ khoảng 3 tháng trước. Bước đầu, người thân chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường, qua quần áo xác nhận đây là thi thể của chị này. 

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại chân núi sau khi người dân phát hiện có nhiều phần nghi xương người - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 23/7, trong lúc đi lấy măng rừng, người dân đã phát hiện một bộ xương người, cách nơi từng tổ chức tìm kiếm khoảng 3km.

Qua nhận dạng ban đầu, các vật dụng đi rừng tại hiện trường giống với những gì ông C.M.H (SN 1985, trú tại thôn 4 Bắc Sơn, xã Tuyên Lâm) mang theo khi mất tích. Lực lượng công an và người thân của ông H đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xác minh danh tính.

Ông H vào rừng tìm ong vào ngày 17/5 nhưng đến tối không trở về. Người thân trình báo cơ quan chức năng và một cuộc tìm kiếm với gần 60 người đã được triển khai, tuy nhiên không mang lại kết quả.

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Sáng 20/8, cơ quan chức năng phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn rạng sáng cùng ngày, khiến một người tử vong.

Từ khóa:   xương người thi thể tin moi

