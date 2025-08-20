Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Ngày 19/8, thông qua fanpage Facebook, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có thông báo liên quan sự việc một nữ nhân viên trực thuộc đặt giao 30 cốc chè, yêu cầu ghi tên từng cốc.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, vụ việc lan truyền trên mạng xã hội hôm 17/8, khi nam shipper tên V.Đ. đăng bài tố khách hàng nữ tên T.T. đặt đơn giao 30 cốc chè, song nhắn tin yêu cầu ghi tên từng người lên cốc. Khi nam shipper tỏ ra không hài lòng, hai bên lời qua tiếng lại. Khi chia sẻ câu chuyện, V.Đ. công khai cả số điện thoại, địa chỉ của T.T. khiến cô bị tấn công trên mạng. Sau đó, T.T. lên tiếng thông qua một bài đăng, cho biết việc ghi tên từng người lên cốc là muốn nhờ quán thực hiện, không phải yêu cầu người giao hàng. Biết đơn to, cô còn nhờ quán đóng thùng để tiện cho shipper di chuyển. Sau khi bị tấn công, cô cho biết đã báo cáo sự việc đến ứng dụng giao hàng.

Ngày 19/8, một số trang mạng còn lan truyền thông tin nam shipper đã bị khóa tài khoản. Điều này càng khiến nhiều người phẫn nộ, đổ lỗi cho T.T. Cô đã khóa bảo vệ trang cá nhân, tắt máy từ khi sự việc xảy ra. Tin nhắn nguồn cơn sự việc giữa vị khách và shipper - Ảnh: Báo Tri thức - ZNews Theo thông tin từ báo Dân trí, nữ khách hàng này là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty về lĩnh vực văn phòng phẩm H.H., có trụ sở tại TP Hà Nội. Không lâu sau đó, cư dân mạng đã tìm được trang Facebook của công ty này và liên tục bày tỏ sự bức xúc, thậm chí kêu gọi đánh giá 1 sao cho tất cả chi nhánh cửa hàng thuộc quản lý của thương hiệu.

Trước làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng, ngày 18/8, nữ nhân viên T.T. đã quay video xin lỗi, tường thuật lại toàn bộ sự việc. Trong đoạn video và bài viết đăng tải lên mạng xã hội, chị T. kể do sắp nghỉ chế độ thai sản, chị đã đặt đơn chè gồm 30 cốc để liên hoan chia tay đồng nghiệp và thanh toán trước khi giao. Chị T. có liên hệ quán chè nhờ đóng thùng và ghi tên trên từng cốc, đồng thời trao đổi việc này với shipper. Tuy nhiên, shipper không đồng ý và hủy đơn hàng, khiến việc giao chè bị chậm trễ. “Trong lúc nóng giận và bối rối vì không thể đặt shipper khác kịp thời, mình đã có lời lẽ thiếu kiểm soát, nhắn tin không đúng mực, gọi bạn ấy bằng từ ngữ xúc phạm”, nữ nhân viên chia sẻ, mong cộng đồng mạng thông cảm và bỏ qua. Chị T.T. đăng video xin lỗi vì hành động của mình - Ảnh: Báo Dân trí Mới đây, văn phòng phẩm H.H. đã thông báo trên trang Facebook của công ty, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác của nữ nhân viên T.T., rồi tiến hành xác minh, chủ động kết nối và đứng ra hòa giải giữa hai bên. “Các cá nhân liên quan đã thống nhất khép lại vụ việc trên tinh thần thiện chí và mong muốn không để sự việc lan rộng, gây hệ quả pháp lý khó kiểm soát”, công ty thông báo. Đơn vị cho hay sẽ rà soát và siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc; ban hành bộ quy tắc ứng xử cộng đồng, chuẩn hóa hành vi ứng xử của toàn nhân viên; tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống…

