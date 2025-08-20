Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Đời sống 20/08/2025 10:33

Tối 19/8, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ một công nhân tử vong khi đang làm việc tại một công ty in ấn trong Khu công nghiệp Tân Tạo.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 19/8, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nam công nhân tử vong trong một công ty in ấn ở phường Tân Tạo, TPHCM. Nạn nhân được xác định là anh N.T.D. (34 tuổi, ngụ TPHCM).

Trưa cùng ngày, trong lúc làm việc, công nhân tại công ty in ấn trên đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, bất ngờ phát hiện anh D. bị thương.

Thời điểm trên, các đồng nghiệp đưa anh D. vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nam công nhân không qua khỏi.

Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM - Ảnh 1
Công an đến hiện trường điều tra vụ nam công nhân tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nhà chức trách xác định đây là một vụ tai nạn lao động.

Mẹ bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

Mẹ bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

Tối 19/8, lực lượng chức năng cùng người dân phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy bé trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam công nhân tử vong tử vong tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong