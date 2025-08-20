Mẹ bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

Tối 19/8, lực lượng chức năng cùng người dân phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy bé trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 18h ngày 19/8, chị T.H (ngụ phường Buôn Hồ) phát hiện con trai đang đứng trước cửa nhà chơi đùa bỗng mất tích nên hốt hoảng đi tìm.

Sau nhiều giờ không có tung tích, chị nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cộng đồng cùng giúp đỡ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng cả xóm đã chia nhau tìm kiếm khắp khu vực.

Con trai bà H đã bình an vô sự sau khi đi lạc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến gần 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng, người dân đã phát hiện con trai bà H đứng ở một rẫy vắng, cách nhà khoảng 2 km.

Gặp được con trai, thấy con bình an vô sự, bà H nức nở và gửi lời cảm ơn mọi người đã hỗ trợ mình. Bà H cho biết khoảng 18 giờ cùng ngày, bà đang làm việc và để con trai chơi trước nhà. Vài phút sau, bà H quay ra nhìn thì không thấy con trai của mình đâu.

“Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi được quãng đường xa vậy. Khi tôi hỏi thì con nói tự đi tìm tôi. Tôi thực sự cảm ơn mọi người và lực lượng chức năng đã hỗ trợ, giúp tôi nhanh chóng tìm thấy con”- bà H vui mừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bat-khoc-nuc-no-khi-tim-thay-con-trai-3-tuoi-i-lac-trong-ray-vang-740224.html