Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây dị ứng nặng, tử vong

Đời sống 19/08/2025 15:21

Gần đây, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, xử lý một số ca bệnh dị ứng nặng do sử dụng sản phẩm có chứa phenylbutazone, có trường hợp đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản cảnh báo liên quan đến các sản phẩm chứa phenylbutazone không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý Dược cho hay, theo thông báo của Bệnh viện Bạch Mai, trong thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, xử lý một số ca bệnh dị ứng nặng do tự ý sử dụng sản phẩm có chứa phenylbutazone theo lời quảng cáo trên mạng xã hội và gặp những biến chứng nghiêm trọng như sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, có trường hợp đã tử vong. Các sản phẩm này được mua trên mạng, không rõ nguồn gốc, không phải thuốc được cấp phép lưu hành.

Hầu hết các trường hợp đều khởi phát muộn, ít nhất 1 tuần kể từ khi bắt đầu dùng sản phẩm chứa phenylbutazone, thậm chí có thể sau 1 - 3 tháng mới xuất hiện triệu chứng, gây khó khăn trong việc khai thác tiền sử để tìm nguyên nhân gây dị ứng.

Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây dị ứng nặng, tử vong - Ảnh 1
Thuốc bệnh nhân sử dụng có chứa hoạt chất phenylbutazone mua trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Bệnh viện cho biết, tên sản phẩm thường là tiếng nước ngoài, người bệnh không thể nhớ hoặc đọc lại đúng tên sản phẩm hoặc hoạt chất đã dùng. Những triệu chứng ban đầu có thể gây nhầm lẫn với những triệu chứng do bệnh lý nhiễm trùng, vì thế, người bệnh có thể đến khám tại các chuyên khoa khác. Do đó, thời gian chẩn đoán bị kéo dài dẫn đến không được can thiệp điều trị sớm.

Theo Cục Quản lý Dược, qua tra cứu cơ sở dữ liệu cấp phép, đến nay tại Việt Nam không có thuốc chứa hoạt chất phenylbutazone có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Cục Quản lý Dược không cấp phép nhập khẩu nguyên liệu phenylbutazone cũng như thành phẩm thuốc có chứa phenylbutazone.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu, Sở Y tế các tỉnh, TP thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa phenylbutazone hay bất kỳ thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không được cấp phép lưu hành.

Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây dị ứng nặng, tử vong - Ảnh 2
Bệnh nhân biến chứng sau khi sử dụng thuốc cấm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trường hợp bệnh nhân nam 51 tuổi ở Hải Phòng tự mua thuốc online điều trị đau khớp, sau đó lên cơn sốt cao kèm phát ban toàn thân và được chẩn đoán mắc hội chứng DRESS. Một bệnh nhân nam khác, 66 tuổi ở Nghệ An, được người nhà cho dùng thuốc liên tục trong 35 ngày, sau đó xuất hiện ban đỏ xuất huyết và sốt, cũng được xác định mắc hội chứng tương tự.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nam 39 tuổi, trú tại Phú Thọ, uống Phenylbutazone suốt 30 ngày rồi rơi vào tình trạng sốt, đau họng và phát ban toàn thân, cuối cùng cũng được chẩn đoán hội chứng DRESS.

Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân nữ 70 tuổi ở Hòa Bình đã tử vong sau khi tự ý dùng Phenylbutazone cùng thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn tới sốt cao, loét miệng, đau mắt, suy gan cấp và sốc nhiễm khuẩn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân này mắc hội chứng Lyell.

Theo các chuyên gia, điểm chung của các ca bệnh là khởi phát muộn, ít nhất sau một tuần dùng thuốc, thậm chí có trường hợp 1-3 tháng mới xuất hiện triệu chứng. Điều này khiến việc khai thác tiền sử bệnh gặp nhiều khó khăn, nhất là khi người bệnh thường không nhớ rõ hoặc không đọc chính xác tên biệt dược, hoạt chất đã sử dụng. Nhiều biểu hiện ban đầu lại dễ nhầm với triệu chứng của bệnh nhiễm trùng, dẫn đến việc bệnh nhân thường đến khám ở các chuyên khoa khác, làm kéo dài thời gian chẩn đoán và bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm.

Vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.

