Nóng: Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, tiêt lộ điểm nhận dạng

Đời sống 19/08/2025 14:17

Ngày 19/8, lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan chốt chặn tại nhiều tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Theo thông tin từ VnExpress, trưa 19/8, trinh sát Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an), Công an xã Hạnh Lâm, dân phòng và người dân địa phương lập nhiều chốt tuần tra. Họ rà soát nhiều tuyến đường, khu vực rừng núi, vùng dân cư thuộc huyện Thanh Chương cũ và các địa bàn lân cận để truy tìm Hòa.

Ước tính có hơn 100 người tham gia truy bắt, theo lãnh đạo xã Hạnh Lâm.

Từ hôm qua, lực lượng chức năng tỏa đi các ngả đường, kiểm tra phương tiện và nhiều địa điểm khả nghi nhưng chưa phát hiện tung tích phạm nhân.

Một người dân xã Hạnh Lâm cho biết, từ tối qua đến sáng nay nhiều gia đình đã đóng cửa vì lo sợ kẻ trốn trại có thể gây nguy hiểm cho họ.

Nóng: Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, tiêt lộ điểm nhận dạng - Ảnh 1

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đang bị truy tìm - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào hồ sơ, Hòa, 36 tuổi, trú xã Tân Châu, huyện Diễn Châu cũ, bị phạt 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản, chấp hành án từ ngày 1/12/2021 tại phân trại số 1, Trại giam số 6.

Nhiều lực lượng chốt chặn mọi ngả đường ở xã Hạnh Lâm để truy tìm Hòa, tối 18/8. Ảnh: Hùng Lê

Ngày 18/8, lợi dụng sơ hở, Hòa trốn khỏi trại giam. Theo quyết định truy nã ban hành cùng ngày, nghi phạm cao 1,6 m, sống mũi lõm, có sẹo lõm cách đuôi lông mày phải một cm.

