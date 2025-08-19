Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay

Đời sống 19/08/2025 13:46

Trưa 19/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ lật xe khách.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 19/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

"Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Trung tâm Y tế Krông Búk đã cử tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, đưa các nạn nhân về bệnh viện. Đồng thời huy động đội ngũ y, bác sĩ túc trực cứu chữa cho các bệnh nhân", vị này cho hay

Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Tổng cộng, Trung tâm Y tế Krông Búk đã tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách. Trong đó, có 1 bệnh nhân bị mắc kẹt trong xe, sau nhiều giờ phá cửa xe mới đưa được ra ngoài.

Hiện, trung tâm đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, sàng lọc và chuyển lên tuyến trên một số bệnh nhân khác. Tất cả các bệnh nhân sức khỏe tạm ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 5 bệnh nhân, 6 bệnh nhân còn lại đang trên đường chuyển lên bệnh viện.

“Trong số 5 bệnh nhân đã tiếp nhận, 1 bệnh nhân phải cắt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cẳng tay. Sức khỏe các bệnh nhân tạm thời ổn định” – lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay.

Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay - Ảnh 2
Trung tâm Y tế Krông Búk tiếp nhận 38 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, báo cáo ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, tại Km1714+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, anh Kim Nươl (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển xe khách chở 46 người (kể cả tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Khi đến đoạn đường trên, xe khách bị lật nghiêng khiến nhiều người bị thương. Trong đó, 2 người bị dập tay, 1 người gãy nhiều xương sườn.

Theo kết quả kiểm tra, người điều khiển xe khách âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn.

 

 

Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi lật xe khách

