Cơn ác mộng kinh hoàng của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái lừa bán sang Myanmar

Thế giới 19/08/2025 12:18

Nạn nhân họ Huang bị bạn gái cũ họ Zhou lừa sang Myanmar hồi tháng 2. Giới chức cho biết Zhou là kẻ chủ mưu đứng sau phi vụ này.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Xiaoxiang Morning News, Chị gái Huang nói, cả hai quen nhau tại một phòng bi-a hồi năm ngoái, khi Zhou xuất hiện với hình ảnh tiểu thư nhà giàu, khoác lên mình toàn hàng hiệu.

Sau khi dọn về sống chung, Zhou kể với Huang, người lúc đó đang đắm chìm trong tình yêu, rằng gia đình cô có cơ sở kinh doanh ở Myanmar và khuyên anh sang đó cùng làm việc.

Tháng 2, Huang bí mật theo Zhou đến Bangkok, Thái Lan, không nói cho người nhà biết. Nhưng lúc đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, Zhou bất ngờ bỏ rơi anh. Ngay sau đó, Huang bị một nhóm vũ trang khống chế và đưa thẳng vào khu lừa đảo tại Myanmar.

Cơn ác mộng kinh hoàng của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái lừa bán sang Myanmar - Ảnh 1
Thanh niên 19 tuổi họ Hoàng chụp ảnh bên bạn gái 17 tuổi họ Châu, trước khi bị lừa bán - Ảnh: Xiaoxiang

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, cũng theo chị gái Huang, khi bị giam trong căn phòng tối tăm, anh buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Anh phải chịu đòn roi hàng ngày vì không đạt chỉ tiêu, đến mức bị tổn thương thính lực vĩnh viễn. "Em trai tôi đã phải hứng chịu bạo lực không ngừng nghỉ", chị gái Huang cho biết.

Sau nhiều tháng bị giam giữ, đến tháng 6, Huang mới được trả tự do nhờ sự can thiệp của Hiệp hội thương mại Chaoshan tại Myanmar. Đổi lại, gia đình phải nộp khoản tiền chuộc lên tới 350.000 nhân dân tệ (hơn 48.000 USD).

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ Zhou ngay sau khi cô ta trở về nước. Giới chức cho biết Zhou nhận được 100.000 nhân dân tệ (gần 14.000 USD) nhờ lừa bán Huang sang Myanmar. Sau khi bỏ rơi anh tại biên giới, Zhou đi nghỉ 10 ngày ở Thái Lan.

Cơn ác mộng kinh hoàng của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái lừa bán sang Myanmar - Ảnh 2
Vết bầm do bị đánh trên cơ thể của chàng trai

Hiện Zhou đối mặt cáo buộc lừa đảo. Phiên tòa xét xử vốn diễn ra vào cuối tháng 7 nhưng bị hoãn và sẽ sớm được mở lại.

