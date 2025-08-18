Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Trong đoạn video ghi lại vụ việc chiều 14/8, ông bố 4 con tuyệt vọng vươn tay kêu cứu giữa dòng, còn người thân và dân làng hoảng loạn lao xuống cứu nhưng ông nhanh chóng bị kéo chìm.

Thông tin từ Mail Daily, chiều 14/8, ông bố 4 con tuyệt vọng vươn tay kêu cứu giữa dòng, còn người thân và dân làng hoảng loạn lao xuống cứu nhưng ông nhanh chóng bị kéo chìm.

Lực lượng cứu hộ tới hiện trường ở huyện Wajo lúc 18h. Họ phát hiện cá sấu ngậm thi thể nạn nhân, lượn vòng nhiều giờ trước khi lên bờ cách nơi tấn công khoảng 1,6 km.

Người dân dùng bẫy kéo con vật lại gần rồi ném đá xua đuổi, sau đó mới đưa được thi thể Arifuddin về cho gia đình lo hậu sự.

Ông Jerry Saputra, đội cứu hộ Pitumpanua, cho biết khu vực này vốn không được coi là môi trường sống của cá sấu, nên vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng.

Indonesia có 14 loài cá sấu, trong đó cá sấu nước mặn nổi tiếng hung dữ. Các chuyên gia nhận định tình trạng đánh bắt quá mức, phá rừng ven biển và khai thác thiếc đã đẩy cá sấu vào sâu trong đất liền, làm tăng nguy cơ tấn công con người.

