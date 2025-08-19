Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Thế giới 19/08/2025 11:01

Vụ việc xảy ra lúc 8h30 ngày 14/8 tại viện dưỡng lão ở thị trấn Padang Besar, Perlis, Malaysia.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn từ Harian Metro, vụ việc xảy ra lúc 8h31 sáng 14/8 tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Kaki Bukit (huyện Padang Besar, bang Perlis, Malaysia). Trung tâm này đang chăm sóc cho khoảng 20 người cao tuổi.

Trưởng công an huyện Padang Besar cho biết camera an ninh của trung tâm ghi lại cảnh một cụ ông 81 tuổi châm lửa từ khu vực tủ bếp. Ngọn lửa sau đó lan rộng ra hội trường chính, thiêu rụi khoảng 50% diện tích tòa nhà.

“Điều tra sơ bộ xác định nghi phạm bất mãn vì không được cho phép đi tới Kangar cùng bạn gái để lấy máy trợ thính. Người phụ nữ này cũng là một người sống trong trung tâm”, công an cho hay.

Ông nói thêm, nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc và sau đó được bảo lãnh. Đồng thời, ông cũng bị trục xuất khỏi trung tâm.

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái - Ảnh 1
Một phần không gian của viện dưỡng lão ở thị trấn Padang Besar, Perlis, Malaysia, bị cụ ông 81 tuổi phóng hỏa thiêu rụi, sáng 14/8 - Ảnh: Ihsan PDRM

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn từ tờ New Straits Times, Đội cứu nạn cứu hỏa từ trạm Padang Besar được điều động ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 8h32.

“Lực lượng sử dụng vòi phun dài 60m cùng hai đầu phun nước để khống chế đám cháy và đã dập tắt hoàn toàn vào lúc 9h31. Toàn bộ hoạt động kết thúc lúc 9h34. Không có thương vong nào được ghi nhận”, phát ngôn viên này cho biết.

Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực tủ bếp, sau đó lan nhanh ra hội trường chính. Vụ việc gây thiệt hại nặng nề nhưng may mắn không có ai bị thương.

Nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng sau đó được tại ngoại. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo bộ luật hình sự về hành vi đốt phá gây thiệt hại.

