Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

Đời sống 19/08/2025 14:03

Hà Thị Lai Hạ, 23 tuổi, khi cùng chồng về nhà sau chầu nhậu đã cầm dao đâm chết anh này trong lúc to tiếng.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 18/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Hạ, trú xã Phú Mỹ, để điều tra hành vi Giết người.

Theo xác minh ban đầu, 0h20 ngày 17/8, Hạ và người chồng 25 tuổi cùng đi liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi cự, Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái chồng. Nạn nhân ôm vết thương chảy máu chạy từ trong nhà ra ngoài sân.

Hạ cầm dao đuổi theo phía sau song không đâm tiếp. Bố mẹ chồng can ngăn không được. Nạn nhân ngã bất tỉnh ở sân trước nhà và tử vong sau đó.

Sau gây án, Hạ tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân.

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ - Ảnh 1
Hà Thị Lai Hạ khi bị bắt - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết dư luận đang rất quan tâm tới vụ Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, ở khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D. (25 tuổi), chồng Hạ.

Ông Cường nhấn mạnh, pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, nghiêm cấm các hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Theo luật sư Cường, nếu Hạ bị khởi tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự sẽ đối mặt với hai khung hình phạt, khung 1 có hình phạt cao nhất là tử hình, khung 2 có hình phạt cao nhất đến 15 năm tù, theo luật sư Cường.

Ông Cường nói thêm, nếu hành vi giết người có “tính chất côn đồ” vì lý do nhỏ nhặt, mâu thuẫn không đáng có mà thực hiện hành vi thì sẽ là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về tội Giết người với khung tăng nặng theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với mức phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Để xác định hành vi của người vợ đâm chồng ở Phú Thọ có tính chất côn đồ hay không, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào nguyên nhân của vụ việc, diễn biến hành vi của các bên và đánh giá nhận thức, hậu quả của hành vi để xác định “có tính chất côn đồ” hay không. 

“Nếu đây là vụ án vợ giết chồng thì sẽ rất đau lòng. Vụ án mạng xảy ra trong một gia đình mà một người thiệt mạng, người kia phải chịu chế tài của pháp luật, không biết có cơ hội trở lại với đời sống xã hội hay không thì khổ nhất vẫn là những đứa con, đau buồn cho gia đình và làng xóm”, ông Cường phân tích.

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ - Ảnh 2
Clip ghi lại cảnh Hạ cầm dao nhọn truy đuổi chồng trước sân nhà gây xôn xao dư luận những ngày qua - Ảnh: Báo Dân trí

Từ thực tế hành nghề luật, ông Cường nói những vụ vợ sát hại chồng xảy ra không nhiều, thậm chí hiếm gặp. Nếu người vợ cầm dao truy sát theo kiểu “truy cùng giết tận” thì thật đáng lên án.

Trước việc gần đây liên tục xảy ra các vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân, vị tiến sĩ luật nhận định đang có sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội, đôi khi chỉ vì lý do nhỏ nhặt đã có thể dùng hung khí sát hại người khác.

“Những hành vi giết người có tính chất côn đồ như vậy cho thấy sự mất an ninh trật tự an toàn xã hội có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ ai”, luật sư Cường bình luận.

Ông Cường phân tích, đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác một cách côn đồ thường là các đối tượng có ý thức coi thường pháp luật, bản tính hung hãn, thiếu giáo dục dẫn đến nhận thức không đầy đủ về pháp luật, luôn đề cao giá trị lợi ích của bản thân. Khi quyền lợi bị xâm phạm hoặc không hài lòng thì những đối tượng này sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Theo ông, Điều 123 Bộ luật Hình sự và Án lệ số 47/2021/AL, nêu tội giết người có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng gây án thực hiện hành vi nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân, nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì sẽ xử lý về tội giết người mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không.

Ông Cường nói có những trường hợp nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời, ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án, nhưng vẫn bị xử lý về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

