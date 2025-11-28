Từ nay đến ngày 12/12, 3 con giáp Tài Lộc rực sáng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có đổi đời, cuộc sống viên mãn như ý, mọi điều tốt đẹp

Từ nay đến ngày 12/12, được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Con giáp tuổi Sửu

Từ nay đến ngày 12/12, có Tam Hợp che chở, người tuổi Sửu đón những tín hiệu tốt ở phương diện công danh sự nghiệp. Bản mệnh đang có được những cơ hội khá tốt để thăng tiến khi cấp trên dành sự ưu ái và tạo điều kiện cũng như không gian cho bạn phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn hứa hẹn rất có thể khoảng thời gian tới bản mệnh sẽ gặt hái được không ít thành công cho riêng mình. Dấu ấn của bạn trong tập thể ngày càng được khẳng định rõ ràng, đây là tín hiệu cho thấy mục tiêu của bạn sắp thành hiện thực. Hãy duy trì phong độ này lâu dài, phần thưởng cuối năm của bạn sẽ rất hậu hĩnh đấy.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến ngày 12/12, Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân hợp tác tốt với đồng nghiệp. Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực, trao đổi thẳng thắn với nhau mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn. Thậm chí, tập thể còn tìm ra hướng phát triển mới triển vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới. Trong ngày thứ 2, tiền chảy đều đều vào túi khiến bạn chẳng còn phải cân nhắc chuyện chi tiêu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!