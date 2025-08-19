Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Thế giới 19/08/2025 15:02

Vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ tờ Phileleftheros (Hy Lạp), vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.

Khi máy bay ở độ cao khoảng 460 mét, động cơ bên phải bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy. Người dân sống gần cảng Corfu cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi chiếc máy bay bay qua. 

Nhiều đoạn video do người dân và du khách ghi lại cho thấy lửa và tia lửa phụt ra từ động cơ. Phi công ngay lập tức ngắt động cơ bị hỏng và kiểm soát máy bay bằng động cơ còn lại trước khi quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Brindisi (Ý).

May mắn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được sơ tán an toàn. Một số nguồn tin ban đầu cho rằng sự cố có thể xuất phát từ va chạm với chim. Cũng có những chuyên gia hàng không sau đó khẳng định, sự cố không phải là hỏa hoạn mà là hiện tượng cháy tạm thời bên trong động cơ, bắt nguồn từ sự cố ở bộ phận máy nén. 

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời - Ảnh 1
Nhiều đoạn video do người dân và du khách ghi lại cho thấy lửa và tia lửa phụt ra từ động cơ. Phi công ngay lập tức ngắt động cơ bị hỏng

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ đài truyền hình Đức RTL, phi hành đoàn buộc phải chuyển hướng tới Brindisi do sự cố động cơ khiến họ không thể tiếp tục bay đến Düsseldorf như kế hoạch.

Trong một tuyên bố chính thức, đại diện hãng hàng không Condor cho biết muốn gửi tới hành khách lời xin lỗi bởi sự cố bất tiện. Hãng bay khẳng định, sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được bố trí nghỉ qua đêm tại một khách sạn và dự kiến sẽ khởi hành đến điểm đến cuối cùng vào ngày 17/8

Cơn ác mộng kinh hoàng của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái lừa bán sang Myanmar

Cơn ác mộng kinh hoàng của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái lừa bán sang Myanmar

Nạn nhân họ Huang bị bạn gái cũ họ Zhou lừa sang Myanmar hồi tháng 2. Giới chức cho biết Zhou là kẻ chủ mưu đứng sau phi vụ này.

Xem thêm
Từ khóa:   máy bay bốc cháy tin moi sự cố máy bay

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Hậu trường 10 phút trước
Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Tâm sự 13 phút trước
Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Đời sống 22 phút trước
Phim của Hứa Khải và Điền Hi Vi được khen, cốt truyện ma mị đậm màu liêu trai

Phim của Hứa Khải và Điền Hi Vi được khen, cốt truyện ma mị đậm màu liêu trai

Sao quốc tế 23 phút trước
Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Đời sống 31 phút trước
Đến thăm người phụ nữ có chồng vào nửa đêm, người đàn ông bị đánh đập khi bị trong phát hiện tình huống không đứng đắn

Đến thăm người phụ nữ có chồng vào nửa đêm, người đàn ông bị đánh đập khi bị trong phát hiện tình huống không đứng đắn

Video 33 phút trước
Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đời sống 41 phút trước
Vận may kề cận từ ngày 1/7 đến 7/7 âm lịch, 3 con giáp tam hợp cầu may, thu hút Thần Tài, tiền bạc không cần lo nghĩ, sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ

Vận may kề cận từ ngày 1/7 đến 7/7 âm lịch, 3 con giáp tam hợp cầu may, thu hút Thần Tài, tiền bạc không cần lo nghĩ, sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Tử vi thứ Tư 20/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 20/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cơn ác mộng kinh hoàng của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái lừa bán sang Myanmar

Cơn ác mộng kinh hoàng của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái lừa bán sang Myanmar

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Chồng 75 tuổi đòi ly hôn vợ vì yêu cô người mẫu AI

Chồng 75 tuổi đòi ly hôn vợ vì yêu cô người mẫu AI