Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ tờ Phileleftheros (Hy Lạp), vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.

Khi máy bay ở độ cao khoảng 460 mét, động cơ bên phải bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy. Người dân sống gần cảng Corfu cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi chiếc máy bay bay qua.

Nhiều đoạn video do người dân và du khách ghi lại cho thấy lửa và tia lửa phụt ra từ động cơ. Phi công ngay lập tức ngắt động cơ bị hỏng và kiểm soát máy bay bằng động cơ còn lại trước khi quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Brindisi (Ý).

May mắn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được sơ tán an toàn. Một số nguồn tin ban đầu cho rằng sự cố có thể xuất phát từ va chạm với chim. Cũng có những chuyên gia hàng không sau đó khẳng định, sự cố không phải là hỏa hoạn mà là hiện tượng cháy tạm thời bên trong động cơ, bắt nguồn từ sự cố ở bộ phận máy nén.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ đài truyền hình Đức RTL, phi hành đoàn buộc phải chuyển hướng tới Brindisi do sự cố động cơ khiến họ không thể tiếp tục bay đến Düsseldorf như kế hoạch.

Trong một tuyên bố chính thức, đại diện hãng hàng không Condor cho biết muốn gửi tới hành khách lời xin lỗi bởi sự cố bất tiện. Hãng bay khẳng định, sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được bố trí nghỉ qua đêm tại một khách sạn và dự kiến sẽ khởi hành đến điểm đến cuối cùng vào ngày 17/8

