Bước qua tuần mới (từ 1/12 đến 7/12), 3 con giáp 'hên nhất' tuần, Thần may mắn ưu ái cực độ, làm sương sương mà tiền bạc đầy ví, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tuần mới (từ 1/12 đến 7/12), tuổi Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Hôm nay bạn sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Bạn cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

Bước qua tuần mới (từ 1/12 đến 7/12), người tuổi Tỵ có một ngày vượng tài vượng lộc nhờ có Chính Tài hậu thuẫn. Dù thời gian vừa qua có nhiều biến cố xảy đến với bạn nhưng nhìn chung bạn vẫn giữ được sự ổn định. Bên cạnh bạn còn có sự nghiệp đồng hành, cứ chăm chỉ làm việc thì tiền bạc sẽ ập đến.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi. Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng, nhạy bén với thị trường nên nắm bắt thị hiếu khách hàng rất tốt. Từ đó, bản mệnh có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định chính xác và vượt trước cả đối thủ, giành lợi thế cho mình.

Con giáp tuổi Hợi

Bước qua tuần mới (từ 1/12 đến 7/12), người tuổi Hợi độc thân không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình. Các cặp vợ chồng tháo gỡ được hiểu lầm, nhờ thế mà quan hệ đôi bên lại gần gũi như trước đây. Trải qua những biến cố, hai bạn đều nhận ra và học hỏi thêm được nhiều điều, đồng thời trân trọng nửa kia của mình nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan chỉ đường dẫn lối cho người tuổi Hợi. Bạn khiêm tốn học hỏi từ mọi người xung quanh và không ngại rèn luyện bản thân trong những công việc khó khăn, phức tạp. Có người sẽ được cất nhắc thăng chức, tăng lương trong ngày hôm nay. Thành tích của bạn là điều quá rõ ràng, bạn được nhiều người công nhận và chẳng ai có thể dị nghị điều gì.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!