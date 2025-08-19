Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Đời sống 19/08/2025 16:30

Người nhà chị S cho biết, chị S bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Cụ thể, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh - Ảnh 1
Đoạn sông Văn Lai ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo thông tin từ người nhà chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị. 

Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử tin moi mẹ ôm con nhảy sông

TIN MỚI NHẤT

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Tâm sự 57 phút trước
Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Hơn 4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi choáng váng suy sụp

Hơn 4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi choáng váng suy sụp

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, đếm tiền mệt nghỉ, vận khí tươi tốt, sống không lo nghĩ

Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, đếm tiền mệt nghỉ, vận khí tươi tốt, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước
Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây dị ứng nặng, tử vong

Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây dị ứng nặng, tử vong

Diễn biến MỚI vụ nữ hàng xóm sát hại người giao thịt heo, dìm thi thể xuống sông

Diễn biến MỚI vụ nữ hàng xóm sát hại người giao thịt heo, dìm thi thể xuống sông

Nóng: Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, tiêt lộ điểm nhận dạng

Nóng: Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, tiêt lộ điểm nhận dạng