Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Người nhà chị S cho biết, chị S bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Cụ thể, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.

Đoạn sông Văn Lai ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo thông tin từ người nhà chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-me-om-con-5-thang-tuoi-nhay-song-o-ninh-binh-nguoi-me-ang-uoc-ieu-tri-tram-cam-sau-sinh-740188.html