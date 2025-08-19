Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 3h sáng ngày 19/8, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo thông tin từ người nhà chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

Đoạn sông Văn Lai, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 12/5, Công an TP Huế phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người mẹ trẻ được cho là ôm con gái 8 tháng tuổi nhảy xuống sông Hương tự tử.

Vụ việc xảy ra vào tối 11/5, tại khu vực cầu và đập ngăn mặn Thảo Long, thuộc phường Hương Phong, quận Thuận Hóa, Huế.

Thời điểm trên, chị Ng.Th.H. (SN 1999, trú tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Huế) điều khiển xe gắn máy chở theo 2 con gái nhỏ đến khu vực cầu và đập ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long, nằm trên tuyến Quốc lộ 49B qua địa bàn phường Hương Phong và Dương Nỗ, quận Thuận Hóa.

Khi đến giữa cầu, chị H. dừng xe và để lại con gái lớn khoảng 4 tuổi trên cầu. Sau đó, người mẹ trẻ ôm con gái nhỏ khoảng 8 tháng tuổi nhảy xuống dòng nước sông Hương đang chảy xiết.

Người dân đi đường phát hiện cháu bé lớn trong tình trạng hoảng loạn, khóc lớn trên cầu, nên dừng lại hỏi thăm; đồng thời, trình báo sự việc đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Ngay trong đêm, Công an phường Hương Phong cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn và người dân tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân. Đến rạng sáng 12/5, thi thể 2 mẹ con xấu số đã được tìm thấy. Đáng chú ý, người mẹ vẫn còn đội mũ bảo hiểm trên đầu khi được vớt lên khỏi sông Hương.

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương, đoàn thể tại thị trấn Phú Đa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ ban đầu. Nguyên nhân vụ việc thương tâm hiện được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.