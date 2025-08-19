Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Đời sống 19/08/2025 15:42

Ngày 19/8, Công an TPHCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới (chưa rõ danh tính) tại cầu tàu 2B, thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (xã Nhà Bè).

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 13h30 ngày 18.8, anh Ninh Văn Tâm (sinh năm 2002, quê Hưng Yên) - nhân viên bảo vệ trực tại cầu tàu 2B - phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông trong tư thế úp mặt xuống nước, đã trình báo Công an xã Nhà Bè.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể vào bờ để phục vụ công tác điều tra, giải phẫu xác định nguyên nhân tử vong.

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM - Ảnh 1
Thi thể nam giới chưa rõ danh tính trôi trên sông, dạt vào cầu tàu Tổng kho xăng dầu Nhà Bè - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, đặc điểm nhận dạng nạn nhân: Nam giới khoảng 30 - 40 tuổi, cao 1m72, dáng người trung bình; tóc ngắn, đen, thẳng; răng hàm trên dưới còn nguyên vẹn.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác jean xanh, bên trong là áo thun tay dài màu đen, quần jean dài màu đen, quần lót màu đen, mang giày thể thao màu đen và đeo chuỗi hạt màu đen ở tay trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân liên hệ điều tra viên Hoàng Thái Sơn (SĐT: 0963230988) - Phòng PC01, Đội 3, Tổ địa bàn Nhà Bè (địa chỉ số 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè, TPHCM) để phối hợp xác minh, phục vụ công tác điều tra.

