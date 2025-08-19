Diễn biến MỚI vụ nữ hàng xóm sát hại người giao thịt heo, dìm thi thể xuống sông

Đời sống 19/08/2025 14:38

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận, do vay tiền với lãi suất cao nhưng không có khả năng trả, nên đã lên kế hoạch và xuống tay sát hại hàng xóm làm nghề bán thịt heo rồi cướp tài sản trả nợ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, ngụ xã Long Kiến) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân bị sát hại một cách man rợ và bị cướp 3 chiếc nhẫn vàng trong vụ án này là một người đàn ông giao thịt heo.

Diễn biến MỚI vụ nữ hàng xóm sát hại người giao thịt heo, dìm thi thể xuống sông - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tại tòa - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Dựa vào cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Phương vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt (không rõ họ tên, địa chỉ) để cờ bạc rồi không có khả năng chi trả. Ngày 17-2-2025, Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông Bùi Văn T. (SN 1951, người cùng xóm) để trả nợ, nhưng ông không đồng ý.

Biết ông T. đeo nữ trang, khoảng 2 giờ sáng hằng ngày thường đi xe đạp từ nhà đến chợ ở xã Long Kiến lấy thịt heo, chả cá giao cho khách hàng, Phương nảy sinh ý định giết nạn nhân để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Diễn biến MỚI vụ nữ hàng xóm sát hại người giao thịt heo, dìm thi thể xuống sông - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, để thực hiện, Phương chuẩn bị 1 con dao và 1 cây búa để vào cốp xe máy rồi đi tìm ông T. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18/2/2025, Phương điều khiển xe máy trên đường thì gặp ông T. chạy xe đạp đến. Phương gọi ông dừng xe, đi đến mé sông nói chuyện. 

Tại đây, Phương đe dọa nếu không cho mượn vàng thì sẽ giết chết nhưng ông T. không đồng ý.

 

Phương liền cầm búa và dao sát hại ông T. man rợ rồi thản nhiên gỡ lấy 3 nhẫn vàng trên tay nạn nhân. Phương dùng lục bình đặt lên người nạn nhân rồi trở về nhà bán bún riêu như mọi hôm.

Sáng cùng ngày, sau khi đem bán 3 nhẫn vàng của ông T. được hơn 33 triệu đồng, Phương đem về nhà cất giấu 18,8 triệu đồng trong tủ. Số tiền còn lại Phương trả nợ vay trước đó và tiêu xài.

Hai ngày sau, biết sự việc đã bại lộ, Phương đến cơ quan điều tra đầu thú.

 

Ngày 19/8, lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan chốt chặn tại nhiều tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam.

