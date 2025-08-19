Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đời sống 19/08/2025 16:11

Viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) tử vong trong rừng Cúc Phương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 19/8, cơ quan công an, viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) tử vong trong rừng Cúc Phương.

Nguồn tin riêng cho biết thêm, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách động Sơn Cung - nơi anh này để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang - khoảng 500m.

Khu vực nạn nhân tử vong nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động, nơi rất ít người qua lại. Vì thế, những ngày qua lực lượng chức năng đã không phát hiện được nạn nhân.

Hôm nay là ngày thứ 6 lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và đã phát hiện thi thể nạn nhân tại hiện trường.

Được biết, khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Nhiều khu vực cũng không có sóng để thông tin.

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại - Ảnh 1
Hình ảnh anh Mạnh chụp trong rừng Cúc Phương trước khi bị mất tích - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ thực hiện tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Anh này đến cửa động Sơn Cung để lại ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại sau đó mất tích.

Chiều cùng ngày, du khách khác đi tham quan động Sơn Cung thấy chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại, nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm. Lực lượng chức năng sau đó vào cuộc tìm kiếm nam du khách, sau nhiều ngày mới có kết quả.

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Ngày 19/8, Công an TPHCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới (chưa rõ danh tính) tại cầu tàu 2B, thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (xã Nhà Bè).

Xem thêm
Từ khóa:   thi thê mất tích tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Tâm sự 57 phút trước
Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Hơn 4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi choáng váng suy sụp

Hơn 4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi choáng váng suy sụp

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, đếm tiền mệt nghỉ, vận khí tươi tốt, sống không lo nghĩ

Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, đếm tiền mệt nghỉ, vận khí tươi tốt, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước
Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Con tử vong, mẹ được cứu sống

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông ở TP.HCM

Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây dị ứng nặng, tử vong

Cảnh báo khẩn: Thuốc chống viêm bị cấm vẫn rao bán tràn lan, gây dị ứng nặng, tử vong

Diễn biến MỚI vụ nữ hàng xóm sát hại người giao thịt heo, dìm thi thể xuống sông

Diễn biến MỚI vụ nữ hàng xóm sát hại người giao thịt heo, dìm thi thể xuống sông

Nóng: Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, tiêt lộ điểm nhận dạng

Nóng: Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, tiêt lộ điểm nhận dạng