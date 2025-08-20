Hốt hoảng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy mạnh dưới mương nước

Đời sống 20/08/2025 05:15

Chiều tối 19/8, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 19/8, một lãnh đạo xã UBND xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ danh tính 2 thi thể được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một người dân đi ra khu vực mương nước, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cắt cỏ thì bàng hoàng phát hiện 2 thi thể. 

Sự việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng ngay sau đó.

Hốt hoảng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy mạnh dưới mương nước - Ảnh 1
Khu vực phát hiện hai thi thể - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo VTC News, nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện, các cơ quan chức năng đang xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ sự việc.

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Người nhà chị S cho biết, chị S bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

