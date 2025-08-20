Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Đời sống 20/08/2025 10:40

Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.

Theo thông tin từ VietNamNet, thi thể anh N.Q.M. (SN 1992, trú TP Hải Phòng), nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương, đã được tìm thấy.

Thi thể anh M. được phát hiện dưới một hốc hang đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh Mạnh để lại ba lô cá nhân) hơn 500m về phía bìa rừng. Nơi đây lực lượng tìm kiếm đã rà soát nhiều lần nhưng không thấy.

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng - Ảnh 1
Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương đã được tìm thấy nhưng đã tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VOV, qua nhận định ban đầu, anh N.Q.M. có thể bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã xuống hố và tử vong. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, địa hình phức tạp và hiểm trở, trên cơ thể có nhiều vết thương. Lực lượng cứu hộ dự kiến mất nhiều giờ để đưa thi thể ra khỏi hiện trường.

Gia đình cho biết anh N.Q.M. là con thứ hai, chưa lập gia đình, đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, hiện là kỹ sư của một tập đoàn ô tô nước ngoài. Nhân dịp được nghỉ một tuần, anh đến Cúc Phương tham quan. Ban đầu anh dự kiến đi cùng hai người bạn, nhưng do họ bận nên anh quyết định đi một mình và không may gặp nạn.

 

Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Tối 19/8, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ một công nhân tử vong khi đang làm việc tại một công ty in ấn trong Khu công nghiệp Tân Tạo.

Xem thêm
Từ khóa:   du khách mất tích mất tích trong rừng Cúc Phương tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong