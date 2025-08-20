Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.
Theo thông tin từ VietNamNet, thi thể anh N.Q.M. (SN 1992, trú TP Hải Phòng), nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương, đã được tìm thấy.
Thi thể anh M. được phát hiện dưới một hốc hang đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh Mạnh để lại ba lô cá nhân) hơn 500m về phía bìa rừng. Nơi đây lực lượng tìm kiếm đã rà soát nhiều lần nhưng không thấy.
Theo thông tin từ VOV, qua nhận định ban đầu, anh N.Q.M. có thể bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã xuống hố và tử vong. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, địa hình phức tạp và hiểm trở, trên cơ thể có nhiều vết thương. Lực lượng cứu hộ dự kiến mất nhiều giờ để đưa thi thể ra khỏi hiện trường.
Gia đình cho biết anh N.Q.M. là con thứ hai, chưa lập gia đình, đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, hiện là kỹ sư của một tập đoàn ô tô nước ngoài. Nhân dịp được nghỉ một tuần, anh đến Cúc Phương tham quan. Ban đầu anh dự kiến đi cùng hai người bạn, nhưng do họ bận nên anh quyết định đi một mình và không may gặp nạn.