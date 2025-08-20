Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi

Đời sống 20/08/2025 11:50

Sáng 20/8, cơ quan chức năng phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn rạng sáng cùng ngày, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 1h40 ngày 20/8, tại gara sửa chữa ôtô B.T., trên đường Cát Linh, phường Hoa Lư, do anh N.M.T. (SN 1985) làm chủ, xảy ra vụ hỏa hoạn.

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Phát hiện đám cháy, người dân báo tin cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập lửa. Đến khoảng 2h45, đám cháy được khống chế.

Gara ô tô bốc cháy trong đêm khiến 1 người tử vong, nhiều xe bị cháy rụi - Ảnh 2
Gara sửa chữa ô tô bị "bà hỏa" thiêu rụi khiến một người tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong gara này chỉ có một mình anh P.V.H. (SN 1974), là thợ sơn đang ngủ. Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến anh H. tử vong, 6 ô tô bên trong và nhiều tài sản lửa thiêu cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Cuộc sống của 78 hộ gia đình với 350 nhân khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng sạt lở bờ hữu suối Son, đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tuwr vong tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Phát hiện người đàn ông tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Bàng hoàng phát hiện hộp sọ, xương người trên núi: Tiết lộ danh tính của nạn nhân

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Sạt lở đe dọa cuộc sống của gần 80 hộ gia đình ở Thanh Hóa

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng