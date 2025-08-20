Tá hỏa người đàn ông giập nát bàn tay, đùi sau tiếng nổ lớn

Ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước xác nhận cấp cứu cho một bệnh nhân giập nát bàn tay, một phần đùi, tổn thương ngực sau tiếng nổ lớn. Bệnh nhân là T.T.Q., 49 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 21h tối 19/8, người dân khu phố Phước Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai bất ngờ nghe tiếng nổ lớn.

Mọi người ra xem thì phát hiện một người đàn ông bê bết máu nằm cạnh ghế đá trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, bàn tay phải giập nát, phần ngực cùng một phần đùi phải bị thương. Vết máu vương vãi xung quanh.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường phát hiện một số bộ phận điện thoại di động vỡ nát, một vật giống cục pin có gắn dây điện ở hai đầu…

Ngay sau đó, người đàn ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Cục sạc tự chế còn sót lại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tuy nhiên do vết thương phức tạp, đến rạng sáng 20-8 bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp tục điều trị.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

