Trong lần tái khám gần nhất, kết quả xét nghiệm đường huyết mao mạch của bệnh nhân được ghi nhận ở mức 23,5mmol/L, tức cao gấp 4 lần mức bình thường (3,9-6,1mmol/L).

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/8, anh Nguyễn Ngọc Minh, cha ruột của N.K.P.U (16 tuổi) - nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM - thông tin với phóng viên Dân trí, con gái anh vừa trở lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khoảng 1 tuần về nhà.

Cũng theo cha bé U., sau khi hoàn cảnh gia đình anh được báo đăng tải, nhiều người đã tìm cách xin thông tin của anh với mong muốn giúp đỡ, đồng thời trên mạng xã hội xuất hiện những tài khoản ngân hàng giả mạo để kêu gọi chuyển tiền.

Ngoài ra, tình trạng viêm, nhiễm trùng ở ngón tay của bệnh nhi vẫn còn, nên tiếp tục được điều trị nội khoa, chăm sóc vết thương. “Bác sĩ báo con tôi cần kiêng ăn vặt tối đa, phải ăn ngày 3 bữa theo phác đồ bệnh viện và kiêng uống sữa có đường. Nếu tình trạng không cải thiện, bé có thể nhập viện lại”, anh Minh nói.

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, ngày 24/9, TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo T.Q.D. (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 9 năm 6 tháng tù về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi" và bị cáo N.T.K.N. (47 tuổi) 8 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm".

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo D. phải bồi thường hơn 240 triệu đồng cho bị hại.

Hai bị cáo tại phiên tòa chiều 24/9 - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo nội dung vụ án, bà N. và ông D. quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4-2023, D. tâm sự việc buôn bán gặp khó khăn thì N. gợi ý "quan hệ tình dục với gái còn trinh sẽ giúp may mắn hơn". Từ đó, người mẹ này gợi ý bán "cái ngàn vàng" của con gái mình cho D..

Ít hôm sau, N. gọi xin D. 60 triệu đồng (thực chất là N. báo giá bán trinh theo số tiền này). Ông D. đồng ý, nhưng sau đó D. lại trả giá xuống 30 triệu đồng và được N. chấp nhận.

N. đã 2 lần đưa con gái từ Hậu Giang lên TPHCM để bán dâm cho D. vào các ngày 16-8-2023 và 8-12-2023 ở cùng một khách sạn trên đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận.

Đầu năm 2024, cháu U. kể lại sự việc cho cha ruột (đã ly hôn với bà N.). Nhân một lần cháu U. đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, người cha liền nhờ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM hỗ trợ.

Sau đó, vụ việc được báo cho Bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện đã lập tức liên hệ Công an phường Bến Nghé (quận 1) để tố giác.