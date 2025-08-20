Hai thanh niên bất ngờ bị nhóm 'quái xế' tấn công, 1 người bị mù vĩnh viễn

Đời sống 20/08/2025 17:09

Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ 7 thiếu niên liên quan vụ hành hung khiến một nam sinh 16 tuổi bị vỡ nhãn cầu mắt phải.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/8, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại Khu công viên Bắc Tượng đài, đường 2/9.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 16/8, Công an phường Hòa Cường nhận được tin báo của người dân về việc hai em N.D.L (16 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C (19 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) bị một nhóm nhiều đối tượng điều khiển xe máy tấn công, khiến em L. bị thương tích nặng, rồi bỏ trốn.

Hai thanh niên bất ngờ bị nhóm 'quái xế' tấn công, 1 người bị mù vĩnh viễn - Ảnh 1
Các đối tượng liên quan - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan Công an đã xác minh làm rõ và tạm giữ 7/10 đối tượng liên quan cùng phương tiện, tang vật gây án. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thấy em L. và em C. giống nhóm đối tượng đã thách thức trước đó nên đã tấn công hai em.

Theo đó, 7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Anh Quốc, Đỗ Huy Tín, Trương Ngọc Vinh, Hồ Văn Đại Vĩ, Phạm Ngọc Hiếu và Đặng Văn Quang Thảo.

Hai thanh niên bất ngờ bị nhóm 'quái xế' tấn công, 1 người bị mù vĩnh viễn - Ảnh 2
Em N.D.L bị các đối tượng đánh hội đồng khiến mắt phải mù vĩnh viễn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Công an TP Đà Nẵng cho biết, nạn nhân em N.D.L sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng được chẩn đoán vỡ nhãn cầu phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. tối thiểu là 41%.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận hồ sơ và các đối tượng để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Sức khỏe đáng lo ngại của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM

Sức khỏe đáng lo ngại của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM

Ngày 20/8, anh Nguyễn Ngọc Minh, cha ruột của N.K.P.U (16 tuổi) - nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM - cho biết, con gái anh vừa trở lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khoảng 1 tuần về nhà.

