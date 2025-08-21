Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Theo đó, đại diện khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sáng 17/8, nơi này đã tiếp nhận 2 trường hợp hợp bệnh nhân trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Trường hợp nhứ nhất là bà N.T.H. (32 tuổi), nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp.

Trường hợp thứ 2 là ông T.K.Đ. (37 tuổi, chồng cũ chị H. đồng thời là người nghi phóng hỏa gây ra vụ cháy), được chẩn đoán bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng Săn sóc đặc biệt, đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực... Đến chiều 21/8, các bệnh nhân vẫn đang được theo sát, với tiên lượng nguy kịch.

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ - Ảnh 1
Hai chị em bỏng nặng toàn thân sau khi bị cha ruột phóng hỏa, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 6h sáng 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người đàn ông (đã ly hôn và không sống chung với vợ con) đã đổ xăng lên người hai con ruột cùng vợ cũ và khắp phòng ngủ trên tầng 1, sau đó châm lửa bằng bật lửa.

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, khiến ba mẹ con bị thương tích nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa hai bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.

Bé trai C.N.B.L. (5 tuổi) bị bỏng độ 2-3 chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.

Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Còn bé gái C.N.Q.G. (13 tuổi) bỏng độ 2-3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức, dùng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai chị em.

Tuy nhiên với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách.

