Đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 16/7. Nhận tin báo, cơ quan điều tra đã mời bà Nguyễn Thị Quyên đến phối hợp điều tra.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/8, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin thêm về vụ án bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) bạo hành bé trai 14 tháng tuổi đến tử vong.

Trên cơ sở điều tra, giám định thương tích nạn nhân, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bà Quyên về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Thời điểm bảo mẫu Quyên bị khởi tố, cháu L.A.K. chưa tử vong. Đến ngày 5/8, cháu K. tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Đến 24h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Quyên mới thừa nhận hành vi phạm tội đối với cháu L.A.K. (14 tháng tuổi).

Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này cơ quan điều tra chưa chuyển tội danh đối với bị can Nguyễn Thị Quyên do chưa đủ căn cứ vững chắc.

Khi có đủ căn cứ, cơ quan điều tra có thể chuyển sang khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự, tức là cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

“Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can Quyên tội Giết người, vì hành vi này không phải là hành vi giết người”, đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.

Bé K được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau vài ngày điều trị tích cực - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tn từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, 7h30 ngày 16/7, cháu L.A.K. được mẹ đưa đến cơ sở giữ trẻ Như Ý do Nguyễn Thị Quyên làm chủ.

Sau khi ăn sáng, K. quấy khóc nên Quyên bực tức. Người này đã ôm K. ném xuống nệm. Đầu K. bị đập xuống nền nhà khiến cháu bé nôn ói, người tím tái, co giật.

Thấy vậy, Quyên đưa K. đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu rồi báo cho gia đình cháu bé. Sức khỏe K. chuyển biến xấu nên các bác sĩ quyết định chuyển cháu đến Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng điều trị.

Để tìm hiểu nguyên nhân K. bị thương, gia đình cháu bé yêu cầu bà Quyên mở camera để xem. Tuy nhiên, bà Quyên tìm nhiều lý do để từ chối. Cảm thấy bất thường, gia đình K. trình báo công an.