CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Đời sống 21/08/2025 17:26

Hai người đàn ông là tài xế điều khiển ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Chiều 21/8, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang cử cán bộ, chiến sĩ xác minh đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế bỏ xe giữa đường Võ Chí Công để đánh nhau.

"Chúng tôi đã nắm được sự việc, tuy nhiên tới chiều nay, đơn vị chưa nhận được thông tin trình báo nào. Tuy nhiên đơn vị vẫn cử cán bộ đi xác minh sự việc, khi nào có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp lại sau", vị chỉ huy nói.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô và một lái xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

Theo hình ảnh clip ghi lại, vào thời điểm trên, hai người cùng điều khiển phương tiện di chuyển trên đường Võ Chí Công, hướng đi cầu Nhật Tân. Đến khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công, người điều khiển xe máy (mặc áo màu xám) và nam tài xế ô tô BKS 30E-695.xx bất ngờ bỏ xe giữa đường, lao vào đánh nhau.

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội - Ảnh 1
Hình ảnh 2 người đàn ông đánh nhau ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công - Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, nam tài xế ô tô bị người điều khiển xe máy đánh nhiều phát vào mặt, đầu... tỏ ra khá choáng váng và ngã ra đường. Sau khi tài xế ô tô bị ngã ra đường, sự việc mới dừng lại.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

 

