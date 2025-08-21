Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Đời sống 21/08/2025 17:38

Liên quan đến vụ tài xế ô tô bị người đi xe máy điện hành hung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (SN 1999, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ tài xế ô tô bị người đi xe máy điện hành hung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (SN 1999, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, Đức là người đi xe máy điện bị trượt ngã trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền, ra tay đánh tài xế taxi công nghệ N.V.T. (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM - Ảnh 1
Nguyễn Minh Đức bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan điều tra, Đức khai khoảng 0h ngày 17/8, anh chạy xe máy điện mang biển kiểm soát 59TA -194.73 trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền. Phương tiện này của một người khác giao cho nghi phạm quản lý và sử dụng.

Khi đang chạy trên đường Trường Chinh, Đức phát hiện ô tô của anh T. chạy cùng làn đường, hướng đối diện nên anh ta thắng gấp, làm xe máy ngã ra đường.

Nghi phạm khai do bản thân nghĩ ô tô của anh T. chạy ngược chiều làm mình té ngã nên bực tức, ra tay đánh nam tài xế. Sau khi gây án, Đức rời khỏi hiện trường và lẩn tránh đến khu vực phường Tam Thắng, TPHCM (tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu cũ) và bị cảnh sát phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Bảy Hiền làm việc.

Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM - Ảnh 2
Camera hành trình trên ô tô ghi lại cảnh tài xế ô tô bị nam thanh niên hành hung - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh tài xế taxi công nghệ bị người đi xe máy tấn công trên đường.

Theo anh T., khi anh chở khách chạy trên đường Trường Chinh. Trong lúc di chuyển, anh T. gặp khu vực rào chắn thi công nên theo hướng dẫn đi vào làn đường ngược lại. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy bất ngờ vượt lên rồi loạng choạng ngã vào đầu xe nam tài xế.

Tại đây, người đàn ông lời qua tiếng lại với anh T. rồi bất ngờ lao vào tấn công nam tài xế nhiều lần. Vụ việc khiến anh T. bị thương gãy sống mũi, chảy máu, hành khách trên xe hoảng sợ.

 

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Hai người đàn ông là tài xế điều khiển ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh tài xế taxi công nghệ đánh người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Đời sống 27 phút trước
Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Sao quốc tế 31 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý