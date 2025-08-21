Liên quan đến vụ tài xế ô tô bị người đi xe máy điện hành hung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (SN 1999, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ tài xế ô tô bị người đi xe máy điện hành hung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (SN 1999, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cảnh sát, Đức là người đi xe máy điện bị trượt ngã trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền, ra tay đánh tài xế taxi công nghệ N.V.T. (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Nguyễn Minh Đức bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan điều tra, Đức khai khoảng 0h ngày 17/8, anh chạy xe máy điện mang biển kiểm soát 59TA -194.73 trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền. Phương tiện này của một người khác giao cho nghi phạm quản lý và sử dụng. Khi đang chạy trên đường Trường Chinh, Đức phát hiện ô tô của anh T. chạy cùng làn đường, hướng đối diện nên anh ta thắng gấp, làm xe máy ngã ra đường.

Nghi phạm khai do bản thân nghĩ ô tô của anh T. chạy ngược chiều làm mình té ngã nên bực tức, ra tay đánh nam tài xế. Sau khi gây án, Đức rời khỏi hiện trường và lẩn tránh đến khu vực phường Tam Thắng, TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và bị cảnh sát phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Bảy Hiền làm việc. Camera hành trình trên ô tô ghi lại cảnh tài xế ô tô bị nam thanh niên hành hung - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh tài xế taxi công nghệ bị người đi xe máy tấn công trên đường. Theo anh T., khi anh chở khách chạy trên đường Trường Chinh. Trong lúc di chuyển, anh T. gặp khu vực rào chắn thi công nên theo hướng dẫn đi vào làn đường ngược lại. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy bất ngờ vượt lên rồi loạng choạng ngã vào đầu xe nam tài xế. Tại đây, người đàn ông lời qua tiếng lại với anh T. rồi bất ngờ lao vào tấn công nam tài xế nhiều lần. Vụ việc khiến anh T. bị thương gãy sống mũi, chảy máu, hành khách trên xe hoảng sợ.

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội Hai người đàn ông là tài xế điều khiển ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-bat-ngo-cua-nguoi-i-xe-may-nga-vao-au-taxi-roi-anh-tai-xe-o-tphcm-740413.html