Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra vụ phóng hỏa làm 4 người bị bỏng, trong đó có 2 cháu nhỏ nguy kịch.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8 tại một phòng trọ trên địa bàn xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, Đ. đã phóng hỏa phòng trọ làm bản thân, vợ là chị N.T.H. (32 tuổi) và 2 con ruột là cháu C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) đều bị bỏng.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Trong số đó, hai cháu nhỏ bị bỏng rất nặng và đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) để điều trị tích cực.

Tình trạng hai bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tình trạng hai bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng. Bé trai 5 tuổi: Bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi: Bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Được biết, hai chị em đang sống bên mẹ sau cuộc ly hôn của cha mẹ, bỗng chốc trở thành nạn nhân của một hành động tàn nhẫn từ chính người cha gây ra.

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người Cơ quan điều tra cho biết hiện chưa có đủ căn cứ vững chắc để chuyển đổi tội danh với bảo mẫu bạo hành bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-cha-phong-hoa-phong-tro-khien-vo-cu-va-2-con-nguy-kich-740433.html