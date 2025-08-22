Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Đời sống 22/08/2025 12:39

Ngày 22/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm bà Trần Thị Vân (SN 1979), trú thôn Đồng Ao, tại xã Tân Thanh, người đã mất tích khi vào núi bắt ốc từ ngày 20/8.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) thông tin, các lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục phối hợp với gia đình để tìm kiếm bà Trần Thị Vân (SN 1977, trú tại xã Tân Thanh), người đã mất tích khi vào rừng bắt ốc từ ngày 20/8. 

Theo thông tin từ gia đình, bà Vân sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề vào rừng cách nhà 5km bắt ốc ngòi, nhưng chỉ đi trong ngày.

“Khoảng hơn 5h ngày 20/8, chị Vân rời khỏi nhà tại thôn Đồng Ao để đi vào rừng bắt ốc mưu sinh. Khi đi, chị không mang theo điện thoại, chỉ cầm theo một chiếc bao để đựng ốc. Đến khoảng 18h, vợ chồng tôi vẫn chưa thấy chị trở về như thường lệ nên rất lo lắng, đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương”, bà Lê Thị Hằng - em dâu bà Vân - cho hay. 

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc - Ảnh 1

Bà Trần Thị Vân mất tích khi vào núi bắt ốc từ sáng 20/8 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động gần 30 người gồm công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp dân quân tự vệ cùng gia đình tổ tìm kiếm bà Vân.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường quanh khu vực nghi vấn bà Vân đi qua nhưng vẫn chưa phát hiện được manh mối.

Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết thêm, trong những ngày tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực và mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.

