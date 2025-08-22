Vụ 'quái xế' lao xe vào đường cấm ở Hà Nội: Đại úy cảnh sát cơ động chấn thương sọ não

Đời sống 22/08/2025 08:10

Tối nay 21/8, Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ 2 nam thanh niên điều khiển xe máy lao vào chốt bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khiến 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lúc 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP đang làm nhiệm vụ cấm đường, phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, Tổ công tác Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động. Cú tông trực diện làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 nghi phạm vào bệnh viện cấp cứu. 

Vụ 'quái xế' lao xe vào đường cấm ở Hà Nội: Đại úy cảnh sát cơ động chấn thương sọ não - Ảnh 1
Hai nam thanh niên trên xe máy tông thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi vụ việc xảy ra, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP, Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã vào bệnh viện thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công và gia đình.

Bước đầu xác định Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Công an Hà Nội nhấn mạnh hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với Đại úy Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

